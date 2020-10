Gara-gara Kebiasaan 'Kecil' Ini, Striker MU Marcus Rashford Tiba-tiba Diberi Gelar Bangsawan

PIKIRAN RAKYAT - Striker andalan manchester united (MU), Marcus Rashford, diberi gelar bangsawan saat memperingati Hari Ulang Tahun Ratu Britania Raya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Sky Sports, Rashford diberi gelar MBE atau Member The Most Excellent Order of the British Empire.

Rashford mendapatkan gelar itu karena kontribusinya dalam menyejahterakan kehidupan anak-anak di Inggris.

Baca Juga: Barcelona Terjepit Kondisi Keuangan, Ronald Koeman Titipkan Harapan ke Pemain 17 Tahun

Sepanjang pandemi COVID-19, Rashford getol memastikan kupon makanan gratis dari pemerintah diterima oleh anak-anak.

Rashford mendesak pemerintah tetap menyalurkan kupon makan itu kepada jutaan anak-anak kurang mampu di Inggris, ketika pemerintah mencabut subsidi makanan itu.

Belum berhenti sampai di situ, Rashford kemudian membuat semacam satuan tugas untuk bisa tetap membantu pasokan makanan ke anak-anak Inggris.

Sejumlah perusahaan raksasa di bidang makanan bisa digandengnya, yang membuat makanan tetap bisa dinikmati kalangan kurang mampu.

"Saya sangat tersanjung. Sebagai pemuda kulit hitam dari Wythenshawe, saya tidak pernah berpikir akan menerima MBE, apalagi MBE pada usia 22 tahun," ungkap Rashford.