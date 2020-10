UPDATE Kondisi Timnas Indonesia U-19, Gelandang Garuda Muda Ungkap Kondisi Ini di Kroasia

View this post on Instagram

Menggelar latihan di kota Split, penggawa Garuda Nusantara kembali digembleng dengan latihan berintensitas tinggi. Di bawah kaki benteng Klis, Timnas Indonesia U-19 terus berproses untuk menatap pentas Piala AFC U-19 dan Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan tahun depan. Saksikan perjalanan lanjutan Garuda Nusantara di Kroasia secara eksklusif di Facebook & YouTube PSSI. #KitaGaruda #RiseTogether