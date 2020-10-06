Starting XI terbaik Grup B Liga Champions 2020-2021: Bukan Hanya Real Madrid dan Inter

PIKIRAN RAKYAT - Grup B Liga Champions dua klub ini menjadi sorotan. Pertarungan akan mengarah pada duel Real Madrid, Inter Milan.
Kemudian Shakhtar Donetsk, dan Borussia Monchengladbach diprediksi akan menjadi kuda hitam di grup B Liga Champions 2020-2021.
Shakhtar Donetsk dan Borussia Monchengladbach bukan pelengkap. Jadi persaingan di grup ini tak hanya milik Real Madrid vs Inter Milan.
Starting XI terbaik Grup B Liga Champions 2020-2021:
Real Madrid: Thibaut Courtois; Alvaro Odriozola, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Fede Valverde, Casemiro, Luca Modrid; Eden Hazard; Luka Jovic, Karim Benzema.
Inter Milan: Samir Handanovic; Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni, Aleksandar Kolarov; Achraf Hakimi, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Ashley Young; Arturo Vidal; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez.
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