Starting XI terbaik Grup A Liga Champions 2020-2021: Dua Klub Ini Dijagokan ke 16 Besar

PIKIRAN RAKYAT - Grup A Liga Champions 2020-2021, mempertemukan Bayern Munchen, Atletico Madrid, RB Salzburg, dan Lokomotiv Moscow.
Klub raksasa Bundesliga, Bayern Munchen dan Spanyo Atletico Madrid akan menjadi favorit di Grup A Liga Champions ini.
Selebihnya peralawanan RB Salzburg, dan Lokomotiv Moscow hany diprediksi sebagai "pelengkap" dalam pertarungan penyisihan Grup A Liga Champions tersebut.
Namun menengok laga musim lalu, bukan tak mungkin Rb Salzburg dan Lokomotiv Moscow memberi kejutan.
Starting XI terbaik Grup A Liga Champions 2020-2021:
Atletico Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Renan Lodi; Angel Correa, Koke, Saul, Thomas Partey; Joao Felix, Luis Suarez
Bayern Munchen: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Niklas Sule, David Alaba, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Thomas Muller, Kingsley Coman; Robert Lewandowski
RB Salzburg: Cican Stankovic; Albert Vallci, Andre Ramalho, Maximilian Wober, Andreas Ulmer; Mohamed Camara, Enoch Mwepu, Masaya Okugawa, Dominik Szoboszlai; Patson Daka, Sekou Koita.
Lokomotiv Moscow: Guilherme; Dmitri Zhivoglyadov, Vedran Corluka, Murilo Cerqueira, Maciej Rybus; Anton Miranchuk, Daniil Kulikov, Stanislav Magkeev, Vladislav Ignatiev; Eder, Fedor Smolov.***
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