SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Gratis Leeds vs Man City Liga Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini, sedang berlangsung laga antara Leeds United vs Man City di Liga Primer Inggris.

Laga antara Leeds vs Man City dilangsungkan di Stadion Elland Road.

Pertandingan Leeds vs Man City dapat disaksikan langsung melalui live streaming NET TV dan Mola TV. Tautan untuk mengaksesnya bisa didapatkan di akhir artikel ini.

Leeds United menjadi satu di antara tim yang mencetak gol paling banyak di Liga Primer Inggris sejauh ini.



Bersama Everton, Leeds menjadi tim yang mengoleksi 8 gol.



Jumlah itu hanya kalah dari Liverpool yang mencetak 9 gol dan Leicester dengan 12 gol.

Di sisi lain, Manchester City bertandang ke Elland Road dengan kondisi tim yang kurang baik.

Di pertandingan sebelumnya, City menelan kekalahan dari Leicester City dengan skor 2-5.

Head to Head 5 Pertandingan Terakhir Kedua Tim



17-02-2013: Manchester City vs Leeds United 4-0

22-03-2004: Leeds United vs Manchester City 2-1

22-12-2003: Manchester City vs Leeds United 1-1

11-01-2003: Manchester City vs Leeds United 2-1

17-08-2002: Leeds United vs Manchester City 3-0