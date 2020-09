Usai Kebelet di saat Pertandingan, Eric Dier Beri 'Penghargaan' ke Kloset Duduk setelah Laga

PIKIRAN RAKYAT - Pemain Tottenham Hotspur, Eric Dier memberi trofi Man of The Match miliknya di laga Tottenham vs Chelsea, kepada sebuah kloset duduk.

Sebelumnya, di tengah pertandingan, Dier sempat menepi dari lapangan dan berlari menuju toilet.

Dier kebelet untuk buang air sehingga langsung pergi ke toilet saat pertandingan masih berlangsung.

View this post on Instagram The real M.O.M A post shared by Eric Dier (@ericdier15) on Sep 29, 2020 at 2:27pm PDT

Manajer Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, sempat mengejar Dier sambil marah-marah karena meninggalkan pertandingan yang masih berlangsung.

"Aku tahu dia (Dier-red) kebelet. Aku hanya mencoba mengingatkannya bahwa pertandingan masih berjalan," ujar Mourinho dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari ESPN.