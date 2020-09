LIVE Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Dinamo Zagreb di Net TV dan Mola TV

View this post on Instagram

Memulai pemusatan latihan sejak 20 September lalu, Timnas Indonesia U-16 terus mantapkan persiapan menuju Piala Asia U-16 2020. Saksikan cerita lengkap persiapan penggawa Garuda Asia secara eksklusif di kanal Facebook dan YouTube PSSI! ???????????? #KitaGaruda #RiseTogether