LINK Live Streaming Liverpool vs Arsenal di Net TV dan Mola TV

Konsistensi Liverpool benar-benar tengah diuji. Setelah berhasil melewati hadangan Chelsea di pekan kedua, The Reds bakal kembali bersua tim kuat kala menjamu Arsenal di Anfield, Selasa (29/9). Laga bakal berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama belum pernah kehilangan poin di dua laga awal. Potensi bakal lahirnya banyak gol juga mengemuka. Sejarah mencatat bahwa pertemuan kedua tim kerap melahirkan dua gol atau lebih dalam 10 pertemuan terakhir. Selaku tuan rumah, kubu Merseyside juga berambisi membalas kekalahan teranyar dari Meriam London di ajang Community Shield beberapa waktu lalu. Saksikan siaran langsung Premier League hanya di Mola TV. Download aplikasi Mola TV di App Store atau Google Play untuk menyaksikan Premier League secara Resmi, Mudah, dan Hemat! Informasi lebih lanjut hubungi kami via live chat di aplikasi Mola TV. #EPLdiMolaTV