Reaksi Ousmane Dambele Ketika Tahu Ditaksir Manchester United

PIKIRAN RAKYAT - Penyerang Barcelona, Ousmane Dambele, sudah mengetahui dirinya diincar oleh klub asal Inggris, Manchester United.

Seolah gayung bersambut, rencana Man United bertepatan dengan kebutuhan Barcelona untuk memulihkan kondisi finansial.

Perwakilan Man United dan Barcelona pun dikabarkan sudah mengadakan pembicaraan untuk proses negosiasi Dambele.

Baca Juga: Persaingan Ketat, Marc Marquez Jagokan Pembalap Muda Ini Jadi Juara MotoGP 2020

Namun, jurnalis Sky Sports asal Italia, Fabrizio Romano melaporkan Dambele tak tertarik untuk bergabung dengan Man United.

Hal itu dikatakan oleh Romano dalam Podcast He We Go.

Selain Manchester United, Liverpool juga dilaporkan berminat untuk mendatangkan Dambele.

Baca Juga: James Rodriguez Disebut Kembali Menjadi 'Manusia Baru' di Everton

Akan tetapi, sama halnya dengan Man United, Dambele juga tak tertarik untuk bergabung dengan Liverpool.