Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Malam Minggu Man United dan Chelsea, Big Match Liverpool vs Arsenal

PIKIRAN RAKYAT - Liga Inggris musim 2020-21 memasuki pertarungan pekan ketiga pada Sabtu-Selasa, 26-29 September 2020.

Ada 10 pertandingan yang akan digelar Liga Inggris dan disiarkan langsung Net TV serta live streaming Mola TV.

Pada pertandingan Sabtu, 26 September 2020, laga Brighton Man United tersaji pukul 18.30 WIB.

Baca Juga: Cerita Mahasiswi Melakukan Perlawanan di Kamar Hotel 101 pada 3 Pria, Akhirnya Berujung Tragis

Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Crystal Palace vs Everton pukul 21.00 WIB.

Pertandingan Liga Inggris pada malam minggu akan ditutup oleh laga West Brom vs Chelsea pukul 23. 30 WIB.

Laga selanjutnya adalah Minggu, 27 September 2020, pertandingan Burnley vs Southampton pukul 02.00 WIB.

Baca Juga: Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 10, untuk Login Cek Link dan Instagram Ini

Lalu ada Sheff Utd vs Leeds pukul 18.00 WIB, dilanjutkan pertandingan Tottenham vs Newcastle pukul 20.00 WIB, dan ditutup oleh big match Man City vs Leicester Pukul 22.30 WIB.