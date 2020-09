Pemain Anyar Liverpool Ini Mampu Pecahkan Rekor di Liga Inggris Padahal Baru Main 45 Menit

PIKIRAN RAKYAT - Thiago Alcantara berhasil membuktikan kepada tim barunya Liverpool pada laga perdana bersama The Reds di Liga Inggris.

Mantan pemain Bayern Muenchen tersebut sukses mencatatkan rekor individu kala berperan mempermalukan Chelsea.

Padahal, Thiago Alcantara pada pertandingan kontra Chelsea tersebut tidak bermain penuh dan hanya dimainkan selama 45 menit saja.

Gelandang itu mampu menjadi pemain dengan operan terbanyak berjumlah 75 kali operan dalam paruh waktu tersebut.

Pemain yang didatangkan Liverpool dengan harga 25 juta poundsterling (sekitar Rp476 miliar) itu mampu mencatatkan rekor kendati hanya bermain di babak kedua saja.

Berkat andilnya itu, Thiago Alcantara berhasil mempersembahkan kemenangan 2-0 atas Chelsea yang harus bermain dengan 10 pemain.

Penyerang berdarah Senegal Sadio Mane mengantongi dua gol kemenangannya dalam laga tersebut



Meski baru bergabung pada Sabtu lalu, Thiago terlihat langsung nyetel permainan Liverpool setelah menggantikan kapten The Reds Jordan Henderson yang mengalami cedera.



Meski dalam bertahan, Thiago baru membiasakan diri saat ia membuat pelanggaran terhadap Timo Werner di kotak penalti. Namun untungnya penalti Joginho berhasil ditepis oleh Alisson, sehingga kesalahannya tidak merusak debutnya.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengaku senang dengan penampilan perdana gelandang asal Spanyol tersebut bersama skuat asuhannya.



"Ia perlu membiasakan diri dengan rekan satu timnya, tetapi ketika mereka kekurangan satu orang, itu menjadi permainan yang sempurna untuknya," kata Klopp usai pertandingan yang dilaporkan Reuters yang dikutip Pikiran-Rakyat.com daro Antara, Senin.



"Saya sangat menyukai permainannya. Secara defensif itu sulit baginya, tetapi secara ofensif, dengan bola, itu cara bermainnya, ia ingin mengoper bola. Semua yang ia lakukan hari ini sangat alami," paparnya.***