SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Man United vs Crystal Palace di Premier League Kick-Off 23:30 WIB

Aldi Sultan
- 19 September 2020, 23:30 WIB
Man United vs Crystal Palace /instagram.com/manchesterunited/

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga Man United vs Crystal Palace di Premier League.

Pertandingan Man United vs Crystal Palace ini akan berlangsung di Old Trafford pada Sabtu, 19 September 2020 pukul 23:30 WIB.

Link Live Streaming Mola TV laga Man United vs Crystal Palace ini bisa diakses di akhir artikel.

Head to head

Pada lima pertemuan terakhir kedua tim, Manchester United lebih unggul dibanding Crystal Palace.

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Manchester United tercatat berhasil menang tiga kali, satu imbang dan menelan satu kekalahan.

Pada pertemuan terakhir kedua tim di Premier League, Manchester United berhasi menang atas Crystal Palace dengan skor 0-2.

Berikut hasil lima pertemuan terakhir kedua tim di Premier League.

Crystal Palace 0 - 2 Man United (16 Juli 2020)

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Editor: Aldi Sultan

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