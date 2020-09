Timnas Indonesia U-19 Fokus Peningkatan Kekuatan Fisik, Shin Tae-yong Minta Semua Kerja Keras

View this post on Instagram

Setelah mengikuti turnamen persahabatan, penggawa Garuda Nusantara kembali lakukan latihan dengan komando langsung pelatih kepala Shin Tae-yong. Selanjutnya, Garuda Nusantara kembali melakukan uji coba melawan tim kuat seperti Qatar, Bosnia dan Herzegovina, dan Dinamo Zagreb. Semangat berjuang, adik-adik! #PSSNow #KitaGaruda #RiseTogether

