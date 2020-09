Percaya Diri dengan Dua Gelar, Arsenal Tantang Fulham di Laga Pembuka Liga Inggris

View this post on Instagram

Derbi London menjadi menu pembuka pekan perdana Premier League 2020/21, Sabtu (12/9). Tim promosi, Fulham, akan menantang juara bertahan Piala FA dan Community Shield, Arsenal. Meski berstatus tim promosi, Fulham tak bisa diremehkan. The Cottagers punya materi pemain yang bagus, termasuk penyerang Aleksandar Mitrovic yang musim lalu mencetak 26 gol di Championship Division. Sementara itu, Arsenal tak ingin mengawali musim dengan buruk. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut punya misi menyodok ke papan atas musim ini, dan kemenangan kontra Fulham dapat mengangkat moral tim menuju pertandingan berikutnya. Saksikan siaran langsung Premier League 2020/21 hanya di Mola TV. Download aplikasi Mola TV di App Store dan Google Play untuk menyaksikan secara Resmi, Mudah, dan Hemat! Informasi lebih lanjut hubungi kami via live chat di aplikasi Mola TV. #EPLdiMolaTV

