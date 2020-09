Bambang Pamungkas Ucapkan Belasungkawa atas Kepergian Alfred Riedl, 'Terima Kasih untuk Semua"

View this post on Instagram

???????? . Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita yg sedalam-dalamnya atas berpulangnya Coach Alfred Riedl. Terima kasih untuk semua yang telah engkau berikan bagi sepak bola Indonesia. Doa terbaik untuk almarhum, dan keluarga yg ditinggalkan ???? . #Selamat Jalan #AlfredRiedl #TerimaKasih . Photo by @pssi . ••••

@bepe20 on Sep 8, 2020