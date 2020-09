Alfred Riedl Meninggal Dunia, Wolfgang Pikal Kenang Sosok Mantan Pelatih Timnas Indonesia Itu

PIKIRAN RAKYAT - Mantan pelatih Timnas Indonesia yaitu Alfred Riedl meninggal dunia di kampung halamannya di Austria pada Senin 7 September 2020 malam waktu setempat.

Kabar meninggalnya Alfred Riedl ini pertama kali dikabarkan laman berita Austria Kurier. Alfred Riedl tutup usia pada usia 70 tahun.

Alfred Riedl meninggal dunia didampingi oleh sang istri tercinta yaitu Jola hingga tutup usia.

Mengenai kabar meninggalnya Alfred Riedl, Asistennya saat menjadi pelatih Timnas Indonesia yaitu Wolfgang Pikal membenarkan hal itu.

Wolfgang Pikal menyebut bahwa Alfred Riedl adalah sosok teman sekaligus mentor yang tak segan membagikan ilmu dan pengalamannya.

"RIP coach Alfred, my friend and mentor, thank you for your friendship and all the ilmu, knowledge, and experience you share with me... GBU salam Pikal Wolfgang," demikian pesan yang dikirimkan Pikal saat diminta konfirmasi dari Jakarta, Selasa 8 September 2020.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Alfred Riedl tercatat tiga kali menjadi pelatih timnas Indonesia. Pertama pada 2010, berikutnya pada pada 2013, dan terakhir pada 2016. Sayangnya dari ketiga masa kepemimpinannya itu, tim Garuda masih belum dapat mengakhiri puasa gelar dengan raihan prestasi terbaik adalah runner up Piala AFF pada 2010 dan 2016.