Jadwal UEFA Nations League Malam Ini: 3 Big Match Tersaji Timnas Inggris, Perancis, dan Portugal

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah jadwal lanjutan matchday kedua UEFA Nations League 2020-2021.

Tercatat 3 big match akan tersaji malam hingga dini hari nanti, di antaranya Inggris, Perancis, dan Portugal.

UEFA Nations League akan kembali memainkan sejumlah pertandingan mulai dari Liga A hingga Liga D pada Selasa, 8 September 2020 malam hingga Rabu, 9 September 2020 dini hari.

Laga pada Selasa malam akan mempertandingkan dua laga di Liga C Grup 2 pukul 23.00 WIB antara Armenia vs Estonia dan Georgia vs Makedonia Utara.

Sementara pada Rabu dini hari pukul 01.45 WIB ada 7 pertandingan. Di antaranya adalah pertandingan Liga A, Grup 2 Belgia vs Islandia dan satu big match Denmark vs Inggris.