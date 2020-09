Jadwal Live Streaming UEFA Nations League, Saatnya Menang Timnas Jerman, Spanyol hingga Rusia

View this post on Instagram

Pertarungan-pertarungan seru terjadi pada ajang UEFA Nations League malam tadi. Sebagai bukti, tak ada satu pun hasil imbang yang menghiasi. Kendati demikian, hasil laga masih berpihak pada tim-tim papan atas Eropa. Prancis, Inggris hingga Belgia mendapatkan tiga poin pertama mereka dengan ekstra tenaga. Sementara itu, meski tak diperkuat sang mega bintang, Cristiano Ronaldo, Portugal tetap menunjukkan mentalitas juara mereka setelah menang telak 4-1 atas Kroasia. Saksikan UEFA Nations League 2020/21 di Mola TV! Download aplikasi Mola TV di App Store dan Google Play sekarang juga untuk bisa menonton secara Resmi, Mudah, dan Hemat! Informasi lebih lanjut hubungi kami via live chat di aplikasi Mola TV. ⠀ #NationsLeagueDiMolaTV

