Jadwal UEFA Nations League Malam Ini, Big Match Jerman vs Spanyol, Finlandia vs Wales

PIKIRAN RAKYAT - Berikut jadwal lengkap UEFA Nations League 2020-21 yang akan dimulai malam ini, Kamis, 3 September 2020 hingga Jumat, 4 Septemer dini hari.

Mola TV akan menyiarkan UEFA Nations League secara langsung dan live streaming dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menyaksikan UEFA Nations League Live streaming Mola TV bisa diakses pukul 22.30 WIB dan 01.30 WIB.

Baca Juga: Pemain Muda Persib Akui Nikmati Latihan Bersama dengan Tim Senior, Dudung: Ada Beberapa Perbedaan

Ada 11 pertandingan yang akan dimulai mulai malam nanti hingga Jumat malam besok.

loading...

Sebagai laga pembuka pukul 22.30 WIB malam nanti, Latvia akan berhadapan dengan Andorra.

Kemdian ada 3 big match yang juga bisa disaksikan melalui live streaming dan live score yang waktunya bersamaan, yakni pukul 01.45 WIB pada Jumat, 4 September 2020.

Big match pertama adalah Timnas Jerman vs Timnas Spanyol. Kemudian Finlandia vs Wales, dan Ukraina vs Swiss.

Jadwal UEFA Nations League 2020-2021 Malam Ini:



Kamis (3/9/2020) pukul 22.30 WIB: