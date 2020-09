Prediksi Timnas Jerman vs Spanyol UEFA Nations League, Live Streaming di Mola TV

View this post on Instagram

Terjadi pertemuan antara dua raksasa Eropa, Jerman dan Spanyol, pada Jumat (4/9), pukul 01.45 WIB, di laga berlabel UEFA Nations League. Dua negara ini pantas dijuluki Raja Eropa berkat prestasi menterengnya di Benua Biru. Jerman secara total telah memenangi tiga gelar Euro pada tahun 1972, 1980, dan 1996. Jumlah ini sama persis dengan raihan Spanyol yang berhasil menjadi juara pada tahun 1964, 2008, dan 2012. Saksikan UEFA Nations League 2020/21 di Mola TV! Download aplikasi Mola TV di App Store dan Google Play sekarang juga untuk bisa menonton secara Resmi, Mudah, dan Hemat! Informasi lebih lanjut hubungi kami via live chat di aplikasi Mola TV. ⠀ #NationsLeagueDiMolaTV

A post shared by Mola TV (@molatv.sport) on Aug 31, 2020 at 6:01am PDT