PSG Terus Memantau Perkembangan, Thomas Tuchel: Manajer Mana yang Akan Bilang Tidak Kepada Messi?

PIKIRAN RAKYAT - Paris Saint-Germain (PSG) terus memonitor dengan cermat situasi di sekitar Lionel Messi, kata sumber-sumber kepada ESPN setelah jimat Barcelona itu mengaku ingin meninggalkan Nou Camp.

Memang belum mengajukan tawaran tapi PSG akan langsung aktif memburu pemain ini begitu sang pemain berstatus bebas transfer atau nilainya diturunkan oleh Barcelona.

PSG sudah mengeluarkan gaji gede-gedean untuk Neymar (32 juta euro per tahun) dan Kylian Mbappe (21 juta euro per tahun) sehingga kemungkinan akan menemui kesulitan dalam memenuhi pagu harga Messi yang jauh lebih besar lagi selain kewajiban menghormati aturan Financial Fair Play.

Namun sejumlah sumber berkata kepada ESPN bahwa tidak ada yang mustahil bagi PSG. Messi bersahabat dengan dua pemain PSG, yakni Neymar yang mantan rekan satu timnya di Barcelona dan Angel Di Maria yang bermain bersamanya di timnas Argentina.

Sejak pemiliknya dari Qatar mengakuisisi PSG musim panas 2011, mereka selalu bermimpi mendapatkan dua pemain terhebat di dunia saat ini: Cristiano Ronaldo dan Messi. PSG lebih tertarik Ronaldo namun pemain Portugal ini berulang kali menampik pinangan mereka. Namun manajemen PSG tak pernah memupus impian mendatangkan Messi.

Ketika ditanya soal Messi setelah PSG kalah melawan Bayern Muenchen pada final Liga Champions, pelatih PSG Thomas Tuchel menjawab,

"Manajer mana yang akan bilang tidak kepada Messi?" ujarnya, Kamis 27 Agustus 2020.***