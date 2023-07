Prediksi Skor Kosta Rika vs Martinik di Piala Emas CONCACAF: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan terakhir pada fase grup Piala Emas CONCACAF 2023 akan digelar pada hari Rabu, 5 Juli 2023 besok. Ada empat pertandingan yang akan tersaji masing-masing dari Grup C dan Grup D.

Kosta Rika dan Martinik akan saling berduel untuk pertandingan terakhir fase grup ini pada pukul 7.30 WIB di Stadion Arena Red Bull. Pada waktu yang sama, ada pula dua negara lain dari Grup C yang akan bertanding, yaitu Panama dan El Salvador.

Sebelum dua pertandingan dari Grup C, ada dua pertandingan lain yang berlangsung lebih dulu yaitu dari Grup D antara Guadeloupe vs Guatemala dan Kanada vs Kuba pada pukul 5.30 WIB.

Empat pertandingan pada hari Rabu besok sekaligus menandai berakhirnya tiga pertandingan untuk masing-masing negara peserta di fase grup Piala Emas CONCACAF 2023 ini. Selanjutnya dua tim terbaik dari setiap grup akan maju ke babak perempat final yang akan berlangsung pada Minggu dan Senin depan.

Sudah ada empat negara yang memastikan diri bermain pada babak perempat final Piala Emas CONCACAF besok, mereka adalah Amerika Serikat dan Jamaika dari Grup A, lalu Meksiko dan Qatar dari Grup B.

Laga berat akan dihadapi Kosta Rika pada pertandingan terakhir besok. Mereka saat ini adalah juru kunci di klasemen sementara Grup C di bawah El Salvador dan Martinik yang memiliki jumlah poin yang sama.

Ketiga negara tersebut baru memperoleh satu poin dan secara berurutan berada di bawah pemuncak klasemen sementara. Panama menjadi satu-satunya tim di grup ini yang meraih poin penuh dari dua pertandingan awal mereka.

Sedangkan tiga negara di bawahnya baru mengumpulkan satu poin dan bersaing berdasarkan selisih gol saja. Dengan demikian, siapapun di antara Martinik, El Salvador, dan Kosta Rika masih berpeluang menjadi runner-up grup untuk lolos bersama Panama ke perempat final.