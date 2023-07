Prediksi Skor Guadeloupe vs Guatemala di Piala Emas CONCACAF: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan terakhir dari fase grup Piala Emas CONCACAF 2023 akan segera bergulir pada Rabu, 5 Juli 2023. Ada empat pertandingan tersisa dari dua grup.

Empat pertandingan itu dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada pukul 5.30 WIB untuk duel antara Guadeloupe vs Guatemala dan Kanada vs Kuba. Sementara itu ada pula pertandingan pukul 7.30 yaitu antara Kosta Rika vs Martinik dan Panama vs El Salvador.

Guadeloupe dan Guatemala akan memperebutkan status juara Grup D untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Emas CONCACAF 2023. Pertandingan akan dihelat di Stadion Arena Red Bull. Guadeloupe saat ini menjadi pemuncak klasemen dengan raihan empat poin, sama halnya dengan Guatemala di posisi kedua.

Selisih gol membuat Guadeloupe bisa duduk di peringkat pertama dan unggul atas Guatemala. Guadeloupe telah mencetak enam gol dan kebobolan tiga gol. Sedangkan Guatemala hanya mencetak satu gol dan belum pernah kebobolan.

Baik Guadeloupe maupun Guatemala harus tetap waspada dengan raihan poin tersebut, situasi mereka belum sekalipun tim yang lolos nantinya hanya butuh hasil imbang. Hal itu karena Kanada yang saat ini menduduki peringkat ketiga dengan raihan dua poin masih bisa menjadi pesaing andai mereka menang melawan Kuba.

Sebelum empat pertandingan di fase grup hari Rabu besok, sebelumnya ada empat pertandingan lainnya yang sudah berlangsung pada hari Senin, 3 Juli kemarin. Amerika Serikat dan Jamaika memastikan diri lolos ke babak perempat final berkat kemenangan besar yang mereka peroleh.

Dua negara yang berada di Grup A itu sama-sama berpesta gol dan membuat jumlah gol akhir mereka menjadi paling produktif dibandingkan dengan negara peserta Piala Emas CONCACAF lainnya.

Jamaika menang 5-0 atas Saint Kitts dan Nevis untuk finish di urutan kedua klasemen Grup A. Sedangkan pemuncak klasemen Amerika Serikat juga tak kalah ganas dengan mengalahkan Trinidad dan Tobago dengan enam gol tanpa balas. Amerika Serikat pun total telah mencetak 13 gol dalam tiga pertandingan di fase grup ini, disusul Jamaika yang mencetak 10 gol.