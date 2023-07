Prediksi Skor PSIS Semarang vs Bhayangkara FC di BRI Liga 1, Lengkap dengan Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - PSIS Semarang akan menjalani laga pembuka BRI Liga 1 2023-2024 dengan menjamu Bhayangkara FC pada Senin, 3 Juli 2023 pukul 19.00 WIB di Stadion Jatidiri. Menurut data, The Guardian memiliki tren positif pada setiap pertandingan melawan Laskar Mahesa Jenar.

Pada musim ini, PSIS merekrut pemain asal Brasil Lucas Gama dari Persikabo 1973. Bersama Laskar Padjajaran, Gama mencetak dua gol dan satu assist dalam 31 pertandingan. Dia menandatangani kontrak untuk setahun bersama PSIS.

Sebelumnya, PSIS mengisi slot pemain asing ASEAN dengan mendatangkan Paulo Gali Freitas dari Timor Leste. Diketahui, ia pernah merepotkan skuad timnas Indonesia dalam FIFA Matchday.

"Paulo Gali kami datangkan supaya di lini depan tambah kuat. Proses mendatangkannya juga sudah melalui prosedur dengan melaksanakan tes medis dan tes fisik seperti yang biasa kami lakukan,” ujar CEO PSIS, Yoyok Sukawi.

Dalam dua pertemuan liga musim lalu, Bhayangkara FC mengalahkan PSIS dua kali dengan skor tipis 3-2 dan 1-0. Pelatih Bhayangkara FC Emral Abus menyatakan sudah menganalisis perkembangan serta kekuatan dan kelemahan PSIS.

"Kami sudah lakukan persiapan mulai dari periodesasi rekrutmen pemain, lalu adaptation preparation, kemudian rebuilding juga try out dan try in serta program taktikal. Tim sudah siap menjalani laga pertama lawan PSIS,” ucapnya.

Susunan Pemain

Prediksi susunan pemain PSIS: Adi Satryo, Fredyan Wahyu, Lucao, Wahyu Prasetyo, Alfeandra Dewangga, Luthfi Kamal, Delvin Rumbino, Septian David Maulana, Paulo Gali Freitas, Carlos Fortes, dan Taisei Marukawa.

