Prediksi Skor Honduras vs Haiti di Piala Emas CONCACAF: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan terakhir dari Grup B di Piala Emas CONCACAF 2023 akan berlangsung pada Senin, 3 Juli 2023. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung bersamaan pada pukul 8.00 WIB.

Pertandingan pertama mempertemukan Honduras vs Haiti di Stadion Bank of America. Pada saat yang sama akan ada pula laga antara Meksiko vs Qatar di Stadion Levi’s.

Grup B Piala Emas CONCACAF 2023 ini masih dipimpin oleh Meksiko yang telah meraih dua kali kemenangan. Pada urutan kedua, Haiti menyusul dengan perolehan tiga poin, dan Qatar serta Honduras dengan satu poin.

Honduras memiliki peluang lolos ke perempat final yang sedikit setelah gagal meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan sebelumnya. Apalagi kali ini mereka akan melawan Haiti yang juga mengincar posisi kedua di klasemen akhir Grup B nanti.

Honduras mengawali perjalanan mereka di Piala Emas CONCACAF 2023 ini dengan menghadapi Meksiko pada Senin, 26 Juni lalu. Mereka kalah telak dengan skor 4-0 dari Meksiko.

Pertahanan yang dimiliki oleh Honduras sedemikian rapuh sehingga membuat Meksiko punya peluang emas bahkan sejak menit pertama. Selang 22 menit kemudian, Honduras kembali dijebol Meksiko masih dengan pencetak gol yang sama yakni Romo.

Pada babak kedua, Meksiko menambah dua gol lagi ke gawang Honduras. Keadaan pun semakin sulit bagi Honduras apalagi mereka hanya mampu mempertahankan 45 persen penguasaan bola.

Setelah kalah dari Meksiko pada pertandingan pertama, Honduras mendapatkan hasil yang lumayan baik pada pertandingan kedua. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Qatar pada Jumat, 30 Juni lalu.