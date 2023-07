Prediksi Skor Kuba vs Guadeloupe di Piala Emas CONCACAF: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Kuba dan Guadeloupe akan memainkan pertandingan kedua mereka di fase grup Piala Emas CONCACAF 2023 pada Minggu, 2 Juli 2023 besok. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 06.30 WIB di Stadion BBVA Compass.

Selain Kuba vs Guadeloupe, pertandingan lain dari Grup D juga akan tersaji pada hari Minggu besok. Pada pukul 8.30 WIB, akan ada pertandingan antara Guatemala vs Kanada di stadion yang sama.

Klasemen Grup D di Piala Emas CONCACAF 2023 saat ini dipimpin oleh Guatemala yang menjadi satu-satunya negara yang menang pada pertandingan pertama kemarin. Di bawahnya disusul Kanada, Guadeloupe, dan Kuba.

Guatemala menjadi pemuncak klasemen sementara Grup D Piala Emas CONCACAF setelah menang 1-0 atas Kuba pada laga perdana kemarin. Gol tunggal yang dicetak Lom pada menit ke-48 bertahan hingga 90 menit jalannya pertandingan.

Sementara itu Guadeloupe bermain imbang 2-2 dengan Kanada sehingga mereka berbagi angka di klasemen sementara saat ini. Guadeloupe unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui Ambrose, namun Kanada berbalik unggul lewat dua gol dari Cavallini dan juga Laryea. Sementara gol penyama kedudukan dicetak Russell-Rowe pada menit 90+3.

Seluruh tim peserta Piala Emas CONCACAF 2023 baru akan memulai pertandingan ketiga mereka pada hari Senin, 3 Juli 2023 yang dimulai dengan empat pertandingan dari dua grup.

Pertandingan itu yakni antara Jamaika vs Saint Kitts dan Nevis serta Amerika Serikat vs Trinidad dan Tobago pukul 6.00 WIB, kemudian Honduras vs Haiti dan Meksiko vs Qatar pukul 8.00 WIB.

Keseluruhan pertandingan dari Piala Emas CONCACAF 2023 ini bisa disaksikan secara gratis melalui kanal YouTube resmi CONCACAF.