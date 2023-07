Dominik Szoboszlai Selangkah Lagi Berseragam Liverpool

PIKIRAN RAKYAT - Gelandang RB Leipzig, Dominik Szoboszlai tampaknya selangkah lagi akan mengenakan kostum Liverpool F.C. Kapten Hungaria tersebut akan menjadi rekrutan kedua The Reds setelah Jurgen Klopp berhasil mendatangkan Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion.

Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan, baik dengan pihak RB Leipzig maupun sang pemain. The Reds harus merogoh kocek yang dalam untuk menebus klausul rilis yang ditetapkan oleh RB Leipzig untuk Szoboszlai.

Adapun klausul rilis yang harus dikeluarkan Liverpool untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut ke Anfield sebesar 70 juta euro atau setara dengan Rp1,15 triliun.

Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano juga sudah menginformasikan soal kepastian transfer Dominik Szoboszlai. Dia menyebut Szoboszlai akan segera menjalani tes medis bersama Liverpool.

“BREAKING: Dominik Szoboszlai ke Liverpool, here we go! RB Leipzig kini diinformasikan bahwa Liverpool telah memicu klausul pelepasan,” kata Fabrizio Romano lewat akun Twitter pribadinya @FabrizioRomano sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Sabtu, 1 Juli 2023.

Fabrizio Romano menyebut Liverpool dan RB Leipzig telah menyepakati nilai transfer Szoboszlai sebesar 70 juta euro. Kini, kedua klub akan segera menandatangani kesepkatan tersebut.

“Kesepakatan 70 juta euro selesai, akan segera ditandatangani,” ucap Fabrizio Romano.

