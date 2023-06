Prediksi Skor Kanada vs Guadeloupe di Piala Emas CONCACAF: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Kanada akan melakoni pertandingan pertama pada fase grup Piala Emas CONCACAF 2023 dengan melawan Guadeloupe pada Rabu, 28 Juni 2023. Kedua negara ini akan bermain di Stadion BMO Field di Toronto, Kanada mulai pukul 6.00 WIB.

Kanada dan Guadeloupe tergabung bersama di Grup D. Selain pertandingan antara dua negara ini, setelahnya akan hadir pula laga antara Guatemala vs Kuba. Fase grup Piala Emas 2023 akan menghadirkan dua pertandingan dari masing-masing grup setiap harinya.

Hari ini, empat negara yang berada di Grup C telah melaksanakan pertandingan perdana mereka. El Salvador yang sedikit diunggulkan ternyata takluk di tangan Martinik dengan skor 1-2. Sedangkan Kosta Rika juga kalah dengan skor yang sama oleh Panama.

Setelah laga antara Kanada vs Guadeloupe dan Guatemala vs Kuba, pertandingan kedua fase grup Piala Emas CONCACAF akan berlangsung mulai hari Kamis, 29 Juni lusa. Pada hari itu, dua pertandingan akan hadir, yakni antara Jamaika vs Trinidad dan Tobago, serta Saint Kitts dan Nevis melawan Amerika Serikat.

Sebelum mengarungi kompetisi Piala Emas CONCACAF 2023, Kanada melakoni empat pertandingan lainnya. Terakhir, mereka berhadapan dengan Amerika Serikat pada Liga Negara CONCACAF yang berlangsung pertengahan Juni lalu.

Sedangkan Guadeloupe, sebelumnya telah melakoni pertandingan kualifikasi untuk lolos ke fase grup Piala Emas CONCACAF. Mereka mengalahkan Guyana dengan skor 2-0 pada pertandingan yang berlangsung pada 21 Juni lalu.

Pada ajang Piala Emas CONCACAF, pertemuan antara Kanada dan Guadeloupe sudah berlangsung dua kali. Pertemuan pertama mereka berlangsung pada tahun 2007. Kemudian empat tahun kemudian kedua negara ini bertemu kembali di ajang yang sama.