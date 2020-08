Statistik Sevilla vs Inter di Final Liga Champions: Faktor Pembeda Los Nervionenses Bisa Juara

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah statistik Sevilla yang akan menjadi faktor mampu menjuarai Liga Eropa/Europa League 2019-2020.

Sevilla akan bertarung habis-habisan kontra Inter Milan di Stadion RheinEnergie pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

Los Nervionenses menghadapi Inter pukul 02.00 WIB. Selain itu duel Sevilla vs Inter Milan juga bisa disaksikan via Live Streaming via vidio.com.

Sevilla adalah pemegang rekor gelar juara lima kali Europa League. Tim berjuluk Los Nervionenses.

Statistik menarik lainnya, Sevilla sudah mencatat 11 kemenangan dan 9 kali imbang. Dalam 20 laga terakhirnya, Los Nervionenses belum terkalahkan.

loading...

Dalam pertarungan 4 laga terakhirnya di Liga Europa, Sevilla cuma kebobolan 1 gol saja. Sementara dalam 6 laga di semua kompetisi, Los Nervionenses hanya sekali kebobolan.

Sevilla selalu menang pada 4 laga terakhir, dan hanya sekali mengalami kekalahan.

Debut di Partai Puncak

Duel Sevilla dan Inter Milan merupakan yang pertama. Diberitakan Squawka, Sevilla dan Inter yang mencapai final Liga Europa lebih dari empat kesempatan.