Prediksi Starting XI Sevilla vs Inter di Final Liga Europa: Ocampos Diragukan, Suso jadi Andalan

PIKIRAN RAKYAT - Sevilla bertemu Inter Milan di partai final Liga Eropa/Europa League 2019-2020 pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

Stadion RheinEnergie akan menjadi arena perebutan gelar juara. Selain itu duel Sevilla vs Inter Milan juga bisa disaksikan via Live Streaming via vidio.com pukul 02.00 WIB.

Sejauh ini Sevilla sukses meraih gelar juara sebanyak 5 kali, yakni pada 2006, 2007, 2014, 2015, dan 2016.

Baca Juga: Kembali Bergabung Latihan Bersama Persib, Geoffrey Castillion Ungkapkan Kondisinya

Lawannya, Inter Milan berhasil meraih gelar juara di ajang ini sebanyak 3 kali, yakni pada edisi 1991, 1994, dan 1998.

loading...

Sevilla menjadi finalis setelah mampu setelah menyingkirkan Manchester United di babak semifinal dengan skor 2-1 lewat gol-gol Suso dan Luuk de Jong.

Dalam helatan nanti, Pelatih Sevilla, Julen Lopetegui kemungkinan akan menurunkan Ocampos, En-Nesyri dan Suso di lini depan.

Untuk sektor gelandang ada nama Banega, Fernando, dan Jordan. Kemudian benter pertahanan Sevilla kemungkinan diisi Reguilon, Kounde, Carlos, Navas.

Sektor penjaga gawang, Julen Lopetegui masih akan mempercayakannya pada Bounou. Untuk menahan laju serang Inter, Sevilla kemunmgkinan besar akan mengunakan formasi 4-3-3.