Sevilla vs Inter di Final Liga Europa: Diserang Bos Lawan, Romelu Lukaku: Kami Tahu Anda Penguasa

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan final Liga Europa antara Sevilla vs Inter Milan berlangsung di Stadion RheinEnergie.

Laga Sevilla vs Inter Milan bisa disaksikan melalui tayangan siaran langsung SCTV.

Selain itu duel Sevilla vs Inter Milan juga bisa disaksikan via Live Streaming via vidio.com.

Klub asal Spanyol, Sevilla ingin mempertegas dominasi di ajang Liga Europa dengan meraih trofi keenam sepanjang sejarah.

Los Palanganas julukan Sevilla, tercatat mampu menjadi kampiun di Liga Europa pada musim 2006, 2007, 2014, 2015 dan 2016.

Lalu bagaimana dengan musim ini? Jelas bukan hal mudah bagi Sevilla untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Berhadapan dengan skuat Inter Milan, bukan perkara yang mudah bagi tim besutan Julen Lopetegui.

Di sisi lain, skuat Antonio Conte, Inter Milan dalam proses kebangkitan. Inter sejauh ini absen mengaktar trofi Liga Europa dalam sembilan musim terakhir ini.