Marc Klok Cari Orang Indonesia yang Pakai Jersey Argentina di GBK

PIKIRAN RAKYAT - Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok bereaksi terhadap video seorang suporter yang menyebut-nyebut namanya saat diwawancarai media asing. Suporter itu diwawancarai di area Stadion Utama Gelora Bung Karno sebelum pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023.

Saat diwawancarai, pria itu menanyakan keberadaan Lionel Messi yang tak ikut rombongan Timnas Argentina. "Where is Messi? (Di mana Messi?)," sebutnya kepada waratwan.

Pria itu mengenakan jersey Timnas Indonesia, namun di baliknya terdapat jersey Argentina. Dia juga menyebut Marc Klok sebagai pemain terbaik di Timnas Indonesia.

Video itu kemudian dilihat Marc Klok. "Haha legend! Love u brother," ujar Marc Klok melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Selasa, 20 Juni 2023.

Baca Juga: Asnawi Mangkualam Diminta Gantikan Harry Maguire di Manchester United karena Mampu 'Kantongi' Garnacho

"Adakah kalian yang kenal orang ini? Saya mau memberi hadiah jersey Timnas Indonesia untuk dia," ujarnya lagi.

Tak berselang lama, seorang netizen memberi tahu Marc Klok bahwa penggemar pria dalam video itu adalah adiknya yang bernama Ditto.

"LOLLL HE’S MY BROTHER. He doesn’t have a twitter but he does have instagram (Dia adikku. Dia tak punya akun Twitter, tetapi punya akun Instagram)," ujar seorang pengguna Twitter @diluc***.

Baca Juga: Alasan Coldplay Tambah Jadwal Konser di Singapura Jadi 6 Hari