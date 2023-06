Bukayo Saka Ditarik Keluar Saat Laga Kontra Malta, Gareth Southgate Ungkap Kondisinya

PIKIRAN RAKYAT - Gelandang timnas Inggris, Bukayo Saka ditarik keluar lapangan saat pertandingan Grup C kualifikasi Euro 2024 melawan Malta yang berakhir dengan skor 4-0. Pemain Arsenal itu berperan dalam gol pertama The Three Lions di Ta’Qali.

Saka memberikan umpan silang yang kemudian mengenai Ferdinando Apap dan membuahkan gol bunuh diri. Saka mengalami cedera pergelangan kaki usai melakukan tekel.

Pemain berusia 21 tahun itu terbaring beberapa saat ketika menerima perawatan. Dia mampu bermain hingga babak pertama berakhir.

Namun, pelatih Gareth Southgate enggan mengambil risiko dan menggantinya dengan gelandang Manchester City, Phil Foden. Southgate menegaskan bahwa penarikan Saka keluar lapangan hanya sebagai tindakan pencegahan, bukan karena cedera.

“(Kondisi) dia baik. Kami hanya tidak ingin mengambil risiko,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Sportsmole pada Sabtu, 17 Juni 2023.

Saka dinyatakan fit dan siap bertanding melawan Makedonia Utara pada Senin, 19 Juni 2023 di Old Trafford. Dia membela timnas Inggris sejak tahun 2020. Saka pernah jadi sasaran perundungan karena gagal mencetak gol ke gawang Gianluigi Donnarumma saat adu penalti melawan Italia di final Euro 2021.

Usai gol bunuh diri Apap, Trent Alexander-Arnold memilih sudut atas dengan tendangan mewah yang kemudian menggandakan keunggulan.

