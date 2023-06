Lionel Messi dan Di Maria Batal ke Indonesia, Netizen: Gaston Castano dan Robertino Pugliara yang Main

PIKIRAN RAKYAT - Pemain tim Nasional Argentina bertolak menuju Indonesia untuk menjalani Fifa Matchday. Namun kabar mengejutkan beredar terkait daftar pemain yang akan hadir di Indonesia. Kabar ini diberitakan oleh jurnalis Argentina, Gaston Edul.

Dalam unggahan akun Twitternya, Kamis 15 Juni 2023, Gaston menyatakan tiga pemain bintang Argentina takkan menghadiri laga melawan Indonesia pada 19 Juni 2023. Tiga pemain tersebut salah satunya adalah Lionel Messi.

"Tim nasional argentina langsung berlatih setelah tanding (melawan Australia) di stadion. Messi, Di Maria, Otamendi langsung pergi meninggalkan delegasi. Argentina akan berangkat ke Indonesia besok (Jumat, 16 Juni 2023). Itu akan memakan waktu 6 jam penerbangan," ucap Gaston Edul dalam akun Twitter resminya @gastonedul.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Komentari Pernyataan Jokowi yang Sebut Lulusan S2 Jadi Tukang Sapu, Singgung Insentif Usaha

Terkait hal ini banyak netizen langsung ungkapkan kekecewaannya. Hal ini dikarenakan sang jagoan Lionel Messi takkan bertanding ke Indonesia.

Ada beberapa netizen yang membiarkan saja ketiga sosok tersebut pergi dan tak ikut bertanding. Pasalnya laganya sendiri bertajuk Indonesia vs Argentina, bukan Indonesia vs Messi All Stars.

"Kan laga nya vs Argentina min. Bukan Indonesia vs Di Maria, Otamendi, ataupun Messi," tutur akun @**realmadrid.

"Yang main cuman De Paul, selebihnya kita ga kenal," ucap akun @***MohMF.

Baca Juga: Berharap Jadi Menantu Eva Manurung, Barbie Kumalasari Kirim Pesan ke Virgoun tapi Tak Dibalas