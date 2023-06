Striker Timnas Indonesia Rafael Struick Panen Pujian di Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Striker Timnas Indonesia, Rafael Struik mencuri perhatian publik di laga FIFA Matchday melawan Palestina tadi malam, Rabu 14 Juni 2023.

Rafael Struik langsung panen pujian setelah bermain sangat baik di laga debutnya. Bahkan pelatih Timnas Shin Tae-yong memuji kualitas Garuda muda itu.

"Rafael dan Ivar debut sebagai pemain timnas Indonesia dan performa keduanya memang baik, keduanya masih muda yang datang jauh-jauh ke Indonesia. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan pada pertandingan kali ini," ucap Shin saat konferensi pers seusai pertandingan.

Sontak saja netizen menyerbu akun Instagram Rafael Struik dan memberikan pujian.

Baca Juga: Siapa Rafael Struick? Striker Timnas Indonesia yang Curi Perhatian di Laga FIFA Matchday Kontra Palestina

"Rafael mainnya cantik banget. Padahal masih muda GG sih, cuma partner aja kurang greget," kata netizen.

"Keren banget Rafael. Pemain yang nggak nendang doang, tapi mikir juga mau diapain ini bola. Staminanya gila gilaan. Striker yang nggak males mau cari bola. Absolutely stunning player, you insane bro," kata netizen.

"Damn. Amazing skill drible control and shooting. I like your spirit for timnas. Success bro. I hope you will be the next top score for Indonesia," kata netizen.

Baca Juga: UU Ekspor Pasir Laut Tabrak Aturan Pertambangan Minerba, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil APH