IG FIFA World Cup Pakai Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi, Warganet: Opening Coldplay Cocok

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi diunggah akun Instagram resmi FIFA World Cup, @fifaworldcup, pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Lagu dari sang artis yang kerap mengundang perhatian khalayak itu pun mendunia.

Akun Instagram FIFA World Cup itu diketahui mengunggah lagu Aldi Taher tersebut dalam salah satu unggahannya yang diduga untuk server Indonesia. Lionel Messi memang tengah menjadi perhatian bagi publik tanah air.

“Abang kita semua Leo Messi,” demikian caption dalam unggahan yang sampai saat ini, Kamis 15 Juni 2023 pukul 6.45 WIB tersebut, telah mendapat lebih dari 6.800 komentar sejauh ini.

Sementara itu lagu dari Aldi yang juga pelawak dan aktor tersebut diberi judul “Why Mr. Messi Why”. Lagu itu disematkan dalam video tentang Messi berdurasi 43 detik.

“Why you don’t come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Please, come to Indonesia, man! We’re waiting for you, Bro. We love you,” demikian pembuka lagu tersebut oleh Aldi.

Ternyata dalam video aslinya, Aldi Taher menyanyikan lagu tersebut sambil memainkan alat musik gitar. Pakaian yang dikenakannya hanyalah kaos singlet.

“Why you don’t come to Indonesia? Why you don’t come to Indonesia? Why you don’t come, o Mr. Messi? Why you not come to Indonesia? Why you not come to Indonesia? Why you not come, we’re waiting,” ujar Aldi dalam lirik lainnya.

Sementara itu banyak di antara warganet yang memuji kepiawaian Aldi dalam menciptakan lagu tersebut. Tak hanya itu, mereka bahkan menyinggung ia cocok sebagai penyanyi pembuka dalam konser Coldplay pada 15 November 2023 mendatang.