Ungkapan Kebahagiaan Marc Klok Bertemu dengan Pemain Timnas Palestina Mohammed Rashid

PIKIRAN RAKYAT - Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina dalam FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 14 Juni 2023. Skuad Garuda sudah berkumpul di Kota Pahlawan untuk melakukan pemusatan latihan.

Dalam pertandingan tersebut, pemain timnas Indonesia Marc Klok akan bertemu dengan pemain Palestina Mohammed Rashid. Diketahui, keduanya pernah menjadi rekan setim saat bersama-sama memperkuat Persib Bandung.

Klok hingga saat ini masih membela klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu. Sedangkan, Rashid membela Persib pada musim 2021-2022. Timnas Palestina sendiri sudah tiba di Indonesia sejak 10 Juni 2023.

Marc Klok dan Mohammed Rashid tampaknya sudah bertemu. Hal ini terlihat pada unggahan Twitter sang gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda. Klok mengunggah foto wefie sambil merangkul pundak Rashid. Mereka berdua tersenyum ke arah kamera.

"Habibi @mohamadrashid3, good to see you again (kesayangan, senang bertemu denganmu lagi)," kata Klok di Twitter.

Sampai dengan artikel ini ditulis, unggahan tersebut sudah disukai lebih dari 2.545 pengguna.

"Jangan lupa jaipongan dengan habibi," kata @kuc***.

"Reunian nih," kata @dwi***.