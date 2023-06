Kecewa Lionel Messi Batal ke Indonesia, Netizen Ramai Jual Tiket Indonesia vs Argentina

PIKIRAN RAKYAT - Kekecewaan netizen atas bintang sepakbola asal Argentina Lionel Messi yang tak jadi bertanding dengan timnas Indonesia berbuntut panjang.

Tak sedikit netizen yang sudah membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina menjual kembali dengan harga yang bervariasi.

"WTS tiket Argen vs Indo karena Messi gak jadi dateng," kata netizen.

"WTS tiket Argentina vs Indonesia CAT 1, sesuai harga. Karena gak ada Messi," kata netizen.

"WTS Indonesia Argentina CAT 2 (2 tiket) harga normal," kata netizen.

"WTS tiket Indo vs Argen CAT 3 zone 2A. Dijual karena ada rumor Messi gajadi main. Jual harga ngotak (harga wajar), diurus sampe tiket fisik. Bisa COD (cash on delivery) pas penukaran tiket fisiknya," tulis netizen lain.

"WTS (want to sell atau dijual) tiket Timnas vs Argentina. Harga normal. CAT 2 price 1.200.000. Males nonton karena gaada Messi," kata netizen lainnya.

