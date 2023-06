Jude Bellingham dan Lewis Dunk Absen Membela Timnas Inggris untuk 2 Laga Kualifikasi Euro 2024

PIKIRAN RAKYAT - Dua pemain Timnas Inggris, Jude Bellingham dan Lewis Dunk akan melewatkan kualifikasi Euro 2024 bulan ini melawan Makedonia Utara dan Malta karena cedera. The Three Lions berada di puncak grup C dengan raihan enam poin dari dua laga melawan Italia dan Ukraina.

Inggris akan berhadapan dengan Malta pada 16 Juni 2023 di Stadion Nasional Ta'qali. Tiga hari setelahnya, Makedonia Utara akan bertemu The Three Lions di Stadion Old Trafford.

Pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate sudah mengumumkan 26 pemain yang akan membela timnya. Calon pemain Real Madrid Jude Bellingham lolos ke timnas usai berkembang jadi pemain inti untuk klub dan negara pada usia 19 tahun.

Baca Juga: Lionel Messi Tak Datang ke Indonesia Melawan Timnas, Dikonfirmasi Jurnalis Argentina

Sedangkan bek tengah Brighton Lewis Dunk baru pertama kali dipanggil Timnas Inggris, setelah tampil dalam pertandingan persahabatan Inggris melawan AS pada November 2018.

Pemain dengan tinggi 193 cm itu kembali ke skuad berkat musim yang luar biasa di lini belakang Seagulls, turut membantu tim asuhan Roberto de Zerbi menduduki posisi ke-6 di klasemen Liga Inggris dan lolos ke Liga Europa.

Timnas Inggris mengumumkan, kedua pemain tersebut mengundurkan diri dari skuad kualifikasi Euro 2024 karena cedera. Bellingham tidak tampil pada dua pertandingan Borussia Dortmund di Liga Jerman karena mengalami cedera lutut.

Baca Juga: Antusiasme Tinggi, Tiket Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina Ludes Terjual

Mantan pemain Birmingham City itu belum pulih dari cedera. Tetapi, ia sudah tiba di St George's Park untuk menjalani rehabilitasi dengan tim medis Inggris. Sedangkan laporan perkembangan kondisi Dunk belum ada.