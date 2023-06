Alasan Lionel Messi Tolak Gabung Barcelona dan Pilih Inter Miami Bukan karena Uang

PIKIRAN RAKYAT – Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi resmi bergabung dengan tim Major League Soccer (MLS), Amerika Serikat, Inter Miami CF, setelah berstatus bebas transfer dari Paris Saint German (PSG).

Hal tersebut diketahui dari unggahan video Intagram @intermiamicf yang menunjukan bahwa Messi akan bergabung dengan klub tersebut. Video menunjukan tulisan “Messi” di awal tayangan, lalu beberapa cuplikan rumor transfer Lionel Messi, salah satunya ke klub tersebut.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh pakar transfer sepakbola, Fabrizio Romano melalui akun Twitternya @FabrizioRomano.

“BREAKING: Lionel Messi ke Inter Miami, ini dia! Keputusan telah dibuat dan akan diumumkan oleh Leo dalam beberapa jam ke depan #InterMiami. Messi akan bermain di MLS. Tak ada lagi peluang bagi Barcelona/Al Hilal meski berusaha mewujudkannya. HERE WE GO #Messi #MLS,” tulis Romano, dikutip pada Kamis, 8 Juni 2023.

Diketahui sebelumnya, Messi dirumorkan akan kembali ke Barcelona ataupun menerima tawaran gaji fantastis dari Al-Hilal, salah satu klub kaya dari Arab Saudi.

“Messi: ‘Uang, tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Kami bahkan tidak membahas kontrak dengan Barcelona! Mereka mengirimi saya proposal tetapi tidak pernah menjadi proposal resmi, tertulis dan ditandatangani’ #FCB. ‘Kami tidak pernah menegosiasikan gaji saya. Ini bukan tentang uang, kalau tidak saya akan bergabung dengan Saudi',” tulis Romano.

Messi tidak kembali ke Barcelona karena masih merasakan kepahitan setelah meninggalkan Barcelona dua tahun yang lalu.

