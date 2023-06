Tak Terima Kalah, Penggemar AS Roma 'Serang' Wasit Anthony Taylor dan Keluarganya

PIKIRAN RAKYAT – Wasit Anthony Taylor yang memimpin jalannya pertandingan final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma pada Kamis, 1 Juni 2023 diserbu penggemar AS Roma saat berada di Bandara Budapest.

Diketahui, rekor cemerlang Jose Mourinho harus terhenti karena AS Roma kalah dari Sevilla usai adu pinalti dengan skor 1-4. Setelah peluit terakhir bertiup, pelatih asal Portugal itu menyebut Anthony Taylor ‘memalukan’ atas keputusan yang dinilainya tidak masuk akal.

Akibatnya, saat berada di Bandara Budapest, Anthony Taylor bersama keluarga diserbu oleh para penggemar AS Roma yang mengamuk. Alhasil wasit asal Inggris itu terpojok oleh lebih dari seratus pendukung yang tersulut emosi.

Baca Juga: Jose Mourinho Lempar Medali Perak ke Arah Penonton, Siap Angkat Kaki dari AS Roma?

Bahkan, staf keamanan bandara berusaha melerai kekacauan yang terjadi dengan menjaga Anthony Taylor bersama keluarganya dari amukan penggemar Roma yang melontarkan sumpah serapah hingga melemparkan barang-barang, termasuk kursi.

Rio Ferdinand dan badan wasit PGMOL termasuk mengutuk keras adegan buruk tersebut ketika staf bandara mengamankan Taylor dan keluarganya sebelum mengantar mereka ke gerbang keberangkatan.

Video singkat yang merekam kekacauan itu pun menjadi viral di media sosial. Terlihat banyak orang meneriakkan Anthony Taylor dengan nada penuh amarah, bahkan beberapa di antara mereka tidak segan menyiramkan air ke arah Anthony sebelum pihak keamanan membawanya ke sebuah ruangan.

Baca Juga: Pengakuan Jose Mourinho yang Ingin Bertahan di AS Roma Meski Lelah Jadi Manajer

Dari sudut rekaman yang lain memperlihatkan seorang penggemar menggunakan kaus putih melangkah maju dan berteriak di depan wajah Anthony Taylor sambil mengangkat telepon sebelum diusir oleh penjaga keamanan.