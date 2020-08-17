SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming SCTV dan Vidio.com Sevilla vs Man United di Semifinal Liga Europa

Rizki Laelani
- 17 Agustus 2020, 01:45 WIB
Pertarungan Sevilla vs Man United di babak semifinal Europa League/Liga Eropa tersaji pukul 02.00 WIB pada Senin, 16 Agustus 2020 dan bisa disaksikan secara langsung di SCTV dan live streaming Vidio.com. /Pikiran-Rakyat.com/Rizki Laelani


PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang berlangsung live streaming semifinal Liga Europa yang mempertemukan Sevilla vs Man United di Stadion RheinEnergie pukul 02.00 WIB pada Senin, 17 Agustus 2020.

Semifinal Liga Europa 2019-2020 antara Sevilla vs Man United bisa disaksikan secara langsung di SCTV dan live streaming Vidio.com. (Akses link live streaming di akhir artikel)

Head To Head Sevilla Vs Manchester United

14.03.2018 Manchester United 1-2 Sevilla (UEFA Champions League)
22.02.2018 Sevilla 0-0 Manchester United (UEFA Champions League)
10.08.2013 Manchester United 1-3 Sevilla (Club Friendly)

5 Laga Terakhir Sevilla

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13-07-20 Sevilla 2-0 Mallorca (La Liga)
17-07-20 Sociedad 0-0 Sevilla (La Liga)
20-07-20 Sevilla 1-0 Valencia (La Liga)
06-08-20 Sevilla 2-0 Roma (UEL)
12-08-20 Wolverhampton 0-1 Sevilla (UEL)

5 Laga Terakhir MU

20-07-20 MU 1-3 Chelsea (Piala FA)
23-07-20 MU 1-1 West Ham (EPL)
26-07-20 Leicester 0-2 MU (EPL)
06-08-20 MU 2-1 LASK (UEL)
11-08-20 MU 1-0 Copenhagen (UEL)

Ingat, Sevilla Jagonya 

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Editor: Rizki Laelani

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