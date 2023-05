Jadwal Liga Inggris Minggu, 28 Mei 2023: Lengkap dengan Prediksi Skor dan Link Live Streaming

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-38 akan kembali digelar dengan menampilkan 20 tim kesebelasan terbaik dalam perebutan gelar musim 2022-23. Ada 10 pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu, 28 Mei 2023 mulai pukul 22.30 WIB.

Pada jadwal pertandingan tersebut, Chelsea akan menjamu Newcastle setelah sempat menuai dua kali kekalahan secara berturut-turut di pertandingan terakhir mereka.

Sedangkan skuad Eddie Howe berlenggang ke markas rival mereka usai mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang tanpa skor saat berhadapan dengan Leicester.

Sepanjang perjalanan musim ini, Chelsea dan Newcastle sama-sama telah berupaya maksimal untuk berada di posisi terbaik. Kini, kedua tim kesebelasan itu berjarak 33 poin dari 37 permainan yang telah mereka jajal.

Tak hanya duel antara Chelsea vs Newcastle saja yang akan diperhelatkan di pertandingan Minggu, namun bintang-bintang Inggris seperti Manchester United vs Fulham, Southampton vs Liverpool, dan beberapa pertandingan lainnya juga akan mewarnai Liga Inggris pekan ke-38.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari berbagai sumber, berikut jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-38 lengkap dengan prediksi skor dan link live streaming.

1. Arsenal 3-1 Wolverhampton, link live streaming klik di sini

2. Aston Villa 3-1 Brighton, link live streaming klik di sini