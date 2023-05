Prediksi Skor Fiorentina vs AS Roma di Liga Italia: Head to Head, Preview Tim, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Fiorentina akan menjamu AS Roma nanti malam dalam lanjutan pekan ke-37 Serie A Liga Italia. Duel Fiorentina vs AS Roma berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Sabtu, 27 Mei 2023 pukul 23.00 WIB.

AS Roma masih berjuang untuk finis di zona Eropa setelah berada di posisi enam klasemen sementara Liga Italia, sedangkan Fiorentina menempati peringkat 11.

Head to head

Fiorentina dan AS Roma telah berjumpa sebanyak 167 kali di kompetisi domestik Italia. Dari periode itu, Giallorossi mendominasi dengan 58 kemenangan berbanding 49 kali menang untuk La Viola, sementara sisanya berakhir imbang.

- 16 Januari 2023: Roma 2-0 Fiorentina (Serie A)

- 10 Mei 2022: Fiorentina 2-0 Roma (Serie A)

- 23 Agustus 2021: Roma 3-1 Fiorentina (Serie A)

- 4 Maret 2021: Fiorentina 1-2 Roma (Serie A)

- 2 November 2020: Roma 2-0 Fiorentina (Serie A)

Preview tim

Penantian Fiorentina untuk mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun pada akhirnya pupus setelah perjuangan mereka dihentikan Inter Milan di final Coppa Italia.

La Viola masih berpeluang memenangkan trofi Liga Konferensi Eropa apabila bisa menumbangkan West Ham dan ini bisa mengobati kekecewaan mereka di Coppa Italia serta inkonsistensi di Serie A.

Performa Fiorentina di Liga Italia jauh dari kata memuaskan, bahkan mereka terancam gagal finis di 10 besar usai ditahan imbang Torino akhir pekan kemarin.

Meski demikian, skuad Vincenzo Italiano itu punya rekor bagus di kandang setelah tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir dan lima di antaranya berakhir dengan kemenangan.