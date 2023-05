Prediksi Skor AS Roma vs Salernitana: Preview, Head to Head, Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma akan menjamu Salernitana dalam lanjutan pekan ke-36 Serie A Liga Italia pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 23.30 WIB. Duel AS Roma vs Salernitana berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia.

Saat ini, AS Roma berada di posisi ketujuh klasemen sementara Serie A Liga Italia, tertinggal dua poin dari zona Eropa, sedangkan Salernitana menempati peringkat ke-15.

Head to Head

AS Roma dan Salernitana hanya pernah bersua tiga kali di kompetisi domestik Italia. Dari periode itu, Giallorossi memenangkan semua pertandingan.

15 Agustus 2022: Salernitana 0-1 Roma (Serie A)

10 April 2022: Roma 2-1 Salernitana (Serie A)

30 Agustus 2021: Salernitana 0-4 Roma (Serie A)

Preview Tim

AS Roma sempat mendapat kritikan atas penampilan bertahan mereka ketika menghadapi Bayer Leverkusen di leg kedua semifinal Liga Europa.

Meski demikian, Giallorossi berhak melaju ke final Liga Europa setelah unggul agregat 1-0 atas Leverkusen dan akan menghadapi Sevilla di partai puncak.

Kini, skuad Jose Mourinho harus beralih fokus ke Serie A dengan dua pertandingan tersisa menghadapi Salernitana dan Fiorentina apabila ingin finis di empat besar.

Pada dua pertandingan Serie A sebelumnya, AS Roma kalah atas Inter serta seri dari Bologna dan dari dua laga itu mereka gagal mencetak satu gol pun ke gawang lawan.

Bahkan, jika Roma kembali melakukan hal serupa saat melawan Salernitana, maka ini menjadi yang pertama bagi mereka sejak 1994 dan kini Giallorossi juga menjadi tim delapan besar yang paling sedikit mencetak gol.