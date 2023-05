Jadwal Pertandingan Liga Inggris 20-21 Mei 2023, Lengkap dengan Link Streaming dan Prediksi Skor

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan sepak bola telah menjadi salah satu olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah Liga Inggris musim 2022-2023 yang tengah berlangsung hingga saat ini.

Keriuhan penggemar di lokasi pertandingan Liga Inggris selalu menjadi semangat bagi para pemain kesebelasan manapun. Kendati demikian, para penggemar yang berada jauh dari tempat bertandingnya Liga Primer musim ini masih bisa mendukung idolanya melalui tayangan streaming.

Enam pertandingan Liga Inggris musim ini akan digelar pada Sabtu, 20 Mei 2023, salah satunya adalah duel antara Tottenham vs Brentford, Wolves vs Everton, dan Bournemouth vs Manchester United.

Kemudian pada pertandingan berikutnya pada Minggu, 21 Mei para pemain kesebelasan akan kembali berjuang memperebutkan gelar di Liga Premier, yaitu West Ham vs Leeds United, Brighton vs Southampton, dan Manchester City vs Chelsea.

Berikut jadwal pertandingan sepak bola Liga Inggris musim 2022-2023 yang akan berlangsung pada tanggal 20-21 Mei, lengkap dengan prediksi skor dan link streaming.

Sabtu, 20 Mei 2023

1. Tottenham vs Brentford

Prediksi skor: 2-1

Kick off: 18.30 WIB

