Prediksi Skor Lille vs Marseille di Liga Prancis: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – LOSC Lille akan menghadapi Olympique de Marseille pada pekan ke-36 Liga Prancis. Kedua tim ini saling berhadapan pada dini hari nanti, Minggu, 21 Mei 2023 pukul 2.00 WIB di Stadion Pierre-Mauroy.

Laga antara Lille vs Marseille ini akan menjadi laga pertama dari Liga Prancis pekan ini yang berlangsung pada Minggu. Setelahnya, ada enam pertandingan lain yang akan berlangsung yakni antara Ajaccio vs Rennes, Nice vs Toulouse, Reims vs Angers, Troyes vs Strasbourg, Brest vs Clermont, dan Lorient vs Lens.

Lille dan Marseille adalah dua tim yang sama-sama berada di lima besar klasemen sementara Liga Prancis. Lille berada di peringkat kelima dengan raihan 60 poin, sedangkan Marseille berada di peringkat ketiga dengan 73 poin.

Puncak klasemen sementara Liga Prancis masih dikuasai oleh Paris Saint-Germain yang sudah mengumpulkan 81 poin. Di posisi kedua menyusul Lens dengan total 75 poin. Liga Prancis tinggal menyisakan dua pertandingan lagi hingga musim ini berakhir.

Sebelum saling berhadapan malam nanti, LOSC Lille dan Marseille mendapatkan hasil yang berbeda pada pertandingan di pekan sebelumnya. Lille bermain imbang tanpa gol saat lawatannya ke markas AS Monaco.

Dengan mendapatkan hampir 60 persen penguasaan bola, Lille gagal mendulang angka dari laga tandang ke markas AS Monaco di Stadion Louis II. Mereka mendominasi jalannya pertandingan meski tetap nihil gol sampai pertandingan berakhir.

Di sisi lain, Marseille sukses menaklukan tamunya, Angers, dengan skor 3-1. Tampil mengesankan di hadapan para pendukungnya yang memadati Stadion Velodrome, Marseille mampu membalikan keadaan setelah skor imbang 1-1 di babak pertama.