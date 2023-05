Prediksi Skor Bournemouth vs Manchester United di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – AFC Bournemouth akan menghadapi Manchester United di pekan ke-37 Liga Inggris yang akan berlangsung Sabtu, 20 Mei 2023. Laga tersebut akan berlangsung di kandang mereka, Stadion Vitality mulai pukul 21.00 WIB.

Liga Inggris menyajikan empat pertandingan yang sama-sama berlangsung mulai pukul 21.00 WIB. Selain Bournemouth vs Manchester United, ada pula laga antara Liverpool vs Aston Villa, Wolves vs Everton, dan Fulham vs Crystal Palace.

Setelah pekan ke-37 ini, Liga Inggris tinggal menyisakan satu pertandingan lagi minggu depan. Namun ada pula dua pertandingan yang akan berlangsung tengah pekan ini, yakni laga tunda untuk Brighton vs Manchester City dan juga Manchester United vs Chelsea.

Setelah dua pertandingan tersebut, maka seluruh tim yang berada di Liga Inggris musim ini akan merampungkan pertandingan terakhir mereka pada Sabtu, 28 Mei 2023 nanti.

AFC Bournemouth saat ini berada di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris yakni di urutan ke-14. Mereka sudah mendulang 39 poin dari 36 kali bermain.

Sedangkan lawan yang akan disambut oleh mereka yakni Manchester United saat ini berada di urutan keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 66 poin dari 35 kali bermain.

AFC Bournemouth sudah dua kali berturut-turut menderita kekalahan sehingga belum juga beranjak dari peringkat 14. Pada pekan kemarin, mereka dikalahkan Crystal Palace dengan skor 2-0 dalam laga tandang.

