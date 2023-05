Prediksi Skor Sassuolo vs Monza di Liga Italia: Head to Head, Preview Tim, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Sassuolo akan menjamu Monza dini hari nanti dalam lanjutan pekan ke-36 Serie A Liga Italia. Duel tersebut akan berlangsung di Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emillia, Italia pada Sabtu, 20 Mei 2023 pukul 1.45 WIB.

Saat ini Sassuolo berada di posisi ke-13 klasemen sementara Serie A Liga Italia, tertinggal lima poin dari Monza yang berada empat tingkat di atasnya.

Head to Head

Sassuolo dan Monza telah berjumpa sebanyak delapan kali di kompetisi domestik Italia.

Dari periode itu, Neroverdi mendominasi dengan empat kemenangan berbanding satu kali menang untuk Biancorossi, sementara sisanya berakhir imbang.

Baca Juga: Tilang Manual Diberlakukan, Polres Metro Depok: Pelanggaran Lalin Luar Biasa

- 22 Januari 2023: Monza 1-1 Sassuolo (Serie A)

- 16 Agustus 2010: Sassuolo 3-1 Monza (Coppa Italia)

- 30 Maret 2008: Sassuolo 2-1 Monza (Serie C)

- 4 November 2007: Monza 2-2 Sassuolo (Serie C)

- 3 Juni 2007: Sassuolo 2-4 Monza (Serie C)

Preview Tim

Pulang tanpa membawa poin dari Giuseppe Meazza pekan lalu menggenapi rekor buruk Sassuolo yang sejauh ini telah menderita empat kekalahan beruntun dalam partai tandang.

Sebaliknya, pasukan Alessio Dionisi tampil cukup baik ketika bermain kandang di Liga Italia termasuk ketika mengalahkan Juventus dan Empoli.

Akan tetapi, Neroverdi gagal mencatatkan satupun clean sheet dalam rangkaian enam pertandingan tak terkalahkan mereka di kandang musim ini.