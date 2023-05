Prediksi Skor Aston Villa vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris: Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Aston Villa dan Tottenham Hotspur akan saling berhadapan pada pekan ke-36 Liga Inggris yang berlangsung malam ini, Sabtu, 13 Mei 2023. Laga tersebut digelar di Stadion Villa Park mulai pukul 21.00 WIB.

Liga Inggris tinggal menyisakan dua pertandingan di jadwal normal, kecuali untuk beberapa tim yang masih memiliki laga tunda yang belum dimainkan.

Tak hanya Aston Villa vs Tottenham Hotspur, pada jam yang sama akan hadir pula pertandingan antara Southampton vs Fulham, Chelsea vs Nottingham Forest, Manchester United vs Wolves, dan Crystal Palace vs Bournemouth.

Di papan klasemen sementara Liga Inggris, Aston Villa dan Tottenham Hotspur terpisah jarak tiga angka saja. Spurs berada di peringkat keenam sedangkan Aston Villa berada di peringkat kedelapan.

Aston Villa akan menjamu Tottenham Hotspur di markas yang dihadiri oleh ribuan pendukung mereka yang memadati stadion. Hal tersebut bisa menjadi keuntungan bagi tuan rumah untuk mendulang poin sekaligus menyamai poin yang sudah dikumpulkan oleh tim tamu.

Kemenangan menjadi perkara wajib bagi Aston Villa, apalagi mereka sudah kehilangan poin dari dua pertandingan terakhir di Liga Inggris. Mereka takluk di Old Trafford saat menghadapi Manchester United, kemudian kalah dari Wolves yang juga masih di laga tandang.

Dengan demikian, kesempatan bermain di kandang sendiri harus dimanfaatkan sebaik mungkin jika Aston Villa tak mau kembali gagal meraih kemenangan. Tiga poin terakhir yang mereka raih pun didapat saat melakoni laga kandang melawan Fulham pada akhir April lalu.